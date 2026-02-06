2月6日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「フェイクニュース実例紹介•総選挙関連特集」というテーマで、白鴎大学教授・元TBSアナウンサーの下村健一氏に話を伺った。 長野智子「今回は総選挙関