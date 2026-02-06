阪神は６日に佐藤輝明内野手（２６）が小児がん患者の支援団体である「公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク」へ２０２５年分として４００万円を寄付したことを発表。レギュラーシーズン１本塁打につき１０万円を寄付することを表明しており、昨シーズンは４０本をマークしていたことから同金額となった。２０２３年から行っている寄付活動。「子供好きですし。ちょっとでもね、サポートできたらっていうのでやってます」