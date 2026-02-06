ＤｅＮＡに今季から新加入したジョン・デュプランティエ投手（３１）が６日に、春季キャンプ地の沖縄・宜野湾で初となるブルペン入りを果たし約３０球を投じた。入国書類の紛失トラブルに巻き込まれ来日が遅れるアクシデントも経験したが、心身ともに快活そのもの。「キャンプ地入りが遅れてしまったのもあったので、まずはしっかり体の動きを確認したかった」と笑顔で振り返った。この日のブルペンで右腕の球を受けたのはプ