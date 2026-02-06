【その他の画像・動画等を元記事で観る】雨宮天が2026年4月クール新作TVアニメ『彼女、お借りします』のOPテーマとして、新曲「ノンシナリオ・エチュード」を書き下ろしたことを発表した。「自分で作詞作曲した曲の初めてのタイアップ作品が『彼女、お借りします』で、とても嬉しいです！！明るい曲に、かのかりを繰り返し読みながら書いた歌詞を乗せたので、OPも楽しみにしてくださると嬉しいです！」と本人もコメントしているよ