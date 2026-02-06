SANTAWORLDVIEWが、新曲「せっせ feat. eyden」を各種配信サービスにて2月6日にリリースした。本作は、SANTAWORLDVIEW本人がビートプロデュースを手がけた一曲。緊張感のあるサウンドと、無駄を削ぎ落としたクールな質感が際立つビートの上で、彼らしい脱力感のあるフロウと、内側に秘めたストイックさが同時に表現されている。客演には初のコラボとなるeydenを迎え、ラフさと鋭さが交錯するコンビネーションが楽曲に立体感を与え