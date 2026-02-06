マッシヴ・アタックの中心的メンバーであり、ワイルド・バンチ・サウンド・システムの創始者としても知られるダディ・Gと、ロンドンでパンクとレゲエを繋げた重要人物で、現在もDJ／ミュージシャンとして最前線で活動を続け、数々のドキュメンタリー映画を手がけてグラミー賞も受賞しているドン・レッツが揃って来日する。UKブリストル・サウンドの先駆者として世界の音楽シーンの歴史にその名を刻むダディ・Gは、マッシヴ・アタッ