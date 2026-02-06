乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月3日（火）の放送では、1月14日にリリースしたアルバム『My respect』に収録されている5期生曲「Just a sec.」について語りました。乃木坂46の井上和◆「今回の曲が一番好き」井上：今回の授業は、先月1月14日にリリースした乃木坂46 5枚目のアルバム『My respect』の