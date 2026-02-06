2月1日、都内で行われた映画『恋愛裁判』のLIVE付き舞台あいさつで、元日向坂46の齊藤京子が劇中アイドルとして一夜限りの生パフォーマンスを披露した。 会場に集まった観客の前に登場した齊藤は、映画内のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーとともに、劇中歌をステージ上で再現。アイドル衣装に身を包み、キレのあるダンスと力強い歌声で場内の空気を一気に引き寄せた