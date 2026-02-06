総務省の家計調査が6日発表され、2025年1年間の1世帯当たりのラーメン消費額で山形市が4年連続の日本一に輝きました。金額も過去最高となりました。山形市とライバル・新潟市、それぞれの反応は。中川悠アナウンサー「まもなく発表の8時30分を迎えます。ラーメン年間支出額日本一4年連続という栄冠を獲得することはできるのでしょうか。関係者の皆さんからは、緊張感もうかがえます」「結果が発表されました」「