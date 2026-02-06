2026年4月に公立化される東北公益文科大学の前期日程個別型の一般入学試験が6日行われ、受験生たちが入学への関門に挑みました。東北公益文科大学の一般入試の前期日程個別型は6日、酒田キャンパスと山形市の遊学館を会場に行われました。このうち酒田キャンパスでは、受験生たちが午前10時から必須科目の「英語」と、選択科目の「国語」、「数学・情報」などから1科目の試験問題に取り組みました。公益文科大は2025年、3年ぶりに