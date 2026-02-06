秋田朝日放送 大雪による被害が相次ぐ中、県は災害対策本部の会議を開き被害状況を確認しました。この先も落雪や建物被害に注意が必要です。 県のまとめによりますと、この冬屋根の雪下ろし中の事故などで亡くなった人は6日時点で１２人、けがをした人は重傷が６２人、軽傷が４８人で合わせて１１０人です。 また、住宅が破損するなどの被害は７軒。非住家が１９軒となっていて、このうち全壊が１５軒となっています。 農