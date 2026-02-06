お笑いコンビ「ななまがり」が６日、東京・新宿マルイ本館で「架空展ｐｒｏｄｕｃｅｄｂｙななまがり」（７〜１５日・同所）に向けてプレオープンイベントを行った。２人のネタに登場する「架空〇〇」の世界観をテーマにした展覧会。この日はファン３０人とともに、ネタにも登場するモニュメント「ギンモ」の巨大版を製作した。「ギンモ」の定義について森下直人は「架空の下ネタ。やらしいものです」と説明。一方で、