開幕ローテ入りを目指すＤｅＮＡの石田裕太郎投手が６日、沖縄・宜野湾キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。中大の先輩で侍ジャパンメンバーの牧秀悟内野手とはじめ、ベテラン宮崎敏郎内野手、新加入のクーパー・ヒュンメル外野手と対戦。のべ７打席で安打性の打球は２本と好仕上がりをアピールした。プロ入りして初めて対戦した牧には、最初の打席で四球を与えたものの、その後は内野ゴロ２つ。対