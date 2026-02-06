◆男子テニス▽デビス杯予選１回戦対オーストリア（６日、東京・有明コロシアム）男子テニスの国別対抗戦デビス杯予選１回戦日本−オーストリア（東京・有明コロシアム）の第１日が行われ、日本は１勝１敗で折り返した。第１試合で世界ランキング１６６位の綿貫陽介（ＳＢＣメディカルグループ）が、オーストリアＮＯ１で２０２３年全仏１６強、同１３５位のゼバスティアン・オフナーに６−３、６−４のストレート勝ちで、日本