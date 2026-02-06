三好市で2月5日、地元の小学生が黒沢湿原のシンボル、サギソウの植え付けをしました。植え付けを行ったのは、三縄小学校の児童17人です。この取り組みは、黒沢湿原のサギソウを守る活動を続けている、阿波池田ライオンズクラブが、毎年、地域の小学校と協力して行っています。サギソウは、湿地に自生するラン科の多年草で、シラサギが羽を広げたような小さな花を咲かせます。5日は、阿波市でサギソウを育てている人から提供された