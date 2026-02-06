県は2月6日、2026年度の当初予算案を発表しました。総額は約5358億円で、過去20年で最大規模となっています。県が発表した2026年度の一般会計予算案は総額5357億5800万円で、2025年度の予算と比べて197億円の増額となりました。これは、2006年度以降最も多い額となっています。（後藤田 知事）「安心度アップ、魅力度アップ、透明度アップ、この三つを柱に、未来に引き継げる徳島を実現する」予算案では、南海トラフ巨大地震を見据