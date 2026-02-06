ゆりさんは、京子さんたちの嫌味や、いいように使われていることに気付いていないわけではありません。でも、気持ちとは裏腹に思わず笑顔で返してしまうのです。こんなママ友付き合いから、ゆりさんは逃れることはできるのでしょうか？＞＞【まんが】私はママ友の召使い？