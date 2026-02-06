歌手の浜崎あゆみ（47）が6日、自身のインスタグラムをストーリーズを更新。インスタグラムの誤操作があったことを報告し、謝罪した。「携帯いじってたらインスタLIVEのとこ押してたみたいでお騒がせしましたW」とつづり、眼鏡姿のどアップで驚く自撮りを公開した。「何も発信はないです、ただのミスですWWW」と続け、「ちなみに歯医者行くとこでした」と明かした。浜崎は19年11月に男児を出産。22年5月1日には会員制ファ