いま生成AIによる偽・誤情報の進化が止まらない。こうした中、今回の衆院選はSNS時代の選挙として新たな局面を迎えている。各政党はこうしたフェイク情報とどう向き合うのか、日本テレビは独自にアンケートを行った。アンケートを送ったのは、政党要件を満たしている自由民主党、中道改革連合、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、参政党、日本保守党、社会民主党、減税日本・ゆうこく連合、チームみらいの11党