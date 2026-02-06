JR東日本は、首都圏で降雪が予想されているため、7日の夕方から8日の午前中にかけて、列車の大幅な遅れや運休などが発生する恐れがあるとして注意を呼びかけています。また、「あずさ」や「かいじ」など中央線特急については、7日午後の下り10本、上り11本の列車の運休を発表しました。JR東日本は、気象情報や最新の運行状況を確認の上、時間に余裕をもって外出するよう呼びかけています。