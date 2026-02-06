トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年2月6日現在、GUの一部のアイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。オフィスでも活躍できそうな、きれいめのアイテムを3つピックアップして紹介します。「ラインが綺麗で厚みも十分」・ダブルブレストジャケットZきれいめにもカジュアルにも着こなしやすい万能ジャケットです。ほどよいハリ感のある素材を使用しています。「ワイドテーパードアンクルパン