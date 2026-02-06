【第39話】 2月6日 公開 第39話「Shall We Nice Y ?」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月6日 、原作・ジブロー氏、漫画・脇道それる氏によるマンガ「股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～」第39話「Shall We Nice Y ?」をヤンマガWebにて公開した。 第39話では、帝国の国境付近で国境警備隊のエッチーナとクチュに襲撃される。ドルヲが倒れたことに怒った汗太