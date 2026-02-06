2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはフェニックス・サンズのジョーダン・オットHC（ヘッドコーチ／初選出）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのチャールズ・リーHC（初選出）が選ばれた。 Phoenix Suns head coach Jordan Ott and Charlotte Hornets head coach Cha