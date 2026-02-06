レギュラーシーズンも第18節を終え、B2リーグの個人タイトル争いは激しさを増している。各部門で圧倒的な数字を残す実力者から日本人選手の台頭まで、現在のリーダーズを部門ごとに深掘りする。 得点ランキングでは、トレイ・ボイド（横浜エクセレンス）が平均28.21点とさらに数字を伸ばしている。2位につけるクレイ・マウンス（岩手ビッグブルズ）に6点以上の差をつける独走態勢を築いてお