緑仙が、1stフルアルバム『僕の一部始終』を4月15日にリリースする。 （関連：緑仙、ホームタウン仙台の地で届けたエモーショナルな歌声新スタイルで未来も示唆した2ndツアー最終公演） 緑仙の音楽的軌跡を辿る記念碑的1枚となる本作には、新曲6曲を含めた全13曲が収録。オリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』オープニング主題歌「確証論」をはじめ、あだち充