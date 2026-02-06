ＫＤＤＩは６日の取引終了後、子会社のビッグローブと同社の子会社であるジー・プランにおける不適切な取引の疑いに関する調査が継続しているとし、２６年３月期第３四半期の決算短信の開示時期を延期すると発表した。また、複数年にわたって売上高の架空計上が行われていたとして、現時点での業績影響額を公表。１８年３月期以降の架空取引に伴う計上売上取消し額が合計約２４６０億円（うち２６年３月期は約６８０