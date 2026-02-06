日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円８８～９０銭と前営業日比２３銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円９８～０２銭と同３９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７９１～９２ドルと同０．０００７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS