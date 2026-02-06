山形県では、冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所があるでしょう。８日は、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］低気圧が発達しながらオホーツク海を北東へ進んでおり、北日本は次第に冬型の気圧配置が強まってきています。日本付近は９日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、８日は東北地方の上空約５０００メート