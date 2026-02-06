リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、今シーズン苦戦を強いられている背景について語った。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。ユルゲン・クロップ氏による“長期政権”が終わり、スロット監督のもとでの新たな船出となった昨シーズン、リヴァプールは4試合を残して5年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げた。そして昨年夏、クラブは“黄金期”を築くべく巨額の資金を投じて大型補強を