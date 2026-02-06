【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletのニューシングル「The Story of Us」（3月4日発売）の期間生産限定盤に収録される映像作品の内容が解禁となった。 ■コラボスペシャルMVは、2月6日23時45分に公開！ 「The Story of Us」は、1月16日より放送開始されているTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲。期間生産限定盤には、「The Story of Us」×『葬送のフ