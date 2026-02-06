【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが2025年3月にリリースした、初代プレイステーション(R)発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」の楽曲「PLAYERS」をきっかけに、国内最大級のゲーミングコミュニティvaultroom（ボルトルーム）とのコラボレーションアパレルの発売が決定した。 ■プロジェクトローンチから約1年、vaultroomとのコラボレーションによって