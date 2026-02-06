【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」のCDを、3月11日にリリースすることが決定した。 ■完全生産限定盤のジャケットは、画眉丸と結の描き下ろし絵柄 「かすかなはな」は、テレ東系他にて放送開始となったTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。『少年ジャンプ+』（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行