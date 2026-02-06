クックパッド [東証Ｓ] が2月6日大引け後(18:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比44.4％減の7.4億円に落ち込み、9期連続減収となった。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比54.1％減の2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.6％→4.9％に大幅悪化した。 株探ニュース