日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2029枚だった。 ◯2026年2月限（特別清算日：2月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 12029( 12029) ソシエテジェネラル証券 10368( 10368) バークレイズ証券6440(6