2025年2月1日（日本時間2日）に成立した「世紀のトレード」。あれから1年が経ち、渦中にいたルカ・ドンチッチ（レイカーズ）が、当時を振り返った。また、NBAは5日（同6日）にトレード期限を迎え、移籍‍の噂が出ていたヤニス・アデトクンボ（バックス）、⁠ジャ・モラント（グリズリーズ）ら大物に動きはなかった。 ■「慣れるまで大変だった」 1年前、衝撃のトレードが敢行された。レ