亀田製菓株式会社は、2月22日の「ねこの日」に向けた新商品として、人気イラストレーター・ぢゅのさんが描く「mofusand」とコラボレーションした「ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味」を、2月10日より全国のファミリーマートにて、期間限定で販売します。価格は186円（税込）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■商品名もロゴも「ネコ仕様」に今回のコラボ最大の特徴は、おなじみの商品名