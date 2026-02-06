この記事をまとめると ■大雪に備えるためにはスタッドレスタイヤなど事前の車両準備が欠かせない ■燃料や充電残量の確保と車内防寒装備の準備なども立ち往生時の安全確保につながる ■準備が万全でも無理に運転しない判断が最重要となる 雪に不慣れな地域こそ事前の冬支度が肝要 日本の首都である東京をはじめとする関東エリアに雪が降ることは、真冬であっても滅多にありません。大雪ともなればなおさら。しかし、ゼロではあ