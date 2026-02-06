車型グッズなどを扱うフェイス（石川県白山市）は、「TOYOTA 2000GT」型Bluetooth無線マウスの予約受付を、2000個限定、2026年2月2日から同社運営の通販サイト「CAMSHOP.JP」で行っている。発送は2月28日の予定。「2000GT」モチーフのイラストを使用したマウスパッドがランダムで1点付属トヨタ自動車の公認ライセンスのもと開発したといい、流麗なボディラインや細部の造形など実車を忠実に再現。パソコン周辺機器ながら精巧なミニ