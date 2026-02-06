舞台化シリーズ最新作となる『Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-』が、4月12日に東京・野田ガスホール（野田市文化会館）にて開催される。あわせて、出演キャスト情報およびチケット先行受付情報が発表された。【画像】盛り上がる2.5次元！9年前は？ミュージカル『スタミュ』初期作のキャスト舞台「Paradox Live on Stage」および「THE LIVE」について 本舞台の原作は、HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live