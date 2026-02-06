4日（水）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の北海道イエロースターズが、紅白戦の観覧イベント開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ファンクラブ会員限定で実施される本イベントは、北海道札幌市の札幌商工会議所付属専門学校を会場として、19日（木）19:45から21:45に開催される。当日はVリーグ男子東地区首位を走る北海道YSの紅白戦が行われるほか、体育館外でグッズ販売も行