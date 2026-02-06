YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で、青山テルマ feat. SoulJaの「そばにいるね」の一発撮りパフォーマンスが公開されることが決定。きょう6日午後10時よりプレミア公開される。【動画】エモい…！THE FIRST TAKE『青山テルマ feat. SoulJa - そばにいるね』今回は、テレビ番組のMCなど多方面で活躍するシンガー・ソングライターの青山テルマと、ラッパー／シンガーとしてのみならず、音楽プロデューサーとしてもシーンを