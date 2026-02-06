プロ野球・DeNAは6日、春季キャンプにおける選手の入れ替えを発表。翌7日以降の5選手の練習先が明かされました。6日から第2クールがスタート。1軍・宜野湾キャンプに参加していた井上絢登選手は、翌日から嘉手納キャンプに合流することとなりました。代わって、昨年の現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した濱将乃介選手が、1軍キャンプに合流します。また西巻賢二選手、高見澤郁魅選手、小針大輝選手の3選手については、宜野湾キャ