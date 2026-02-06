ＪＲ東日本の喜勢陽一社長は６日、送電トラブルなどによる鉄道の運休が相次ぐ問題で、「お客様に多大なご迷惑、ご心配、ご負担をおかけしていることを心からおわび申し上げます」と謝罪した。日本航空との連携を発表した６日の記者会見の冒頭で述べた。１０日に予定している定例会見で原因究明や安全対策の強化策を説明するとした。ＪＲ東日本では、１月１６日にＪＲ田町駅（東京都港区）の工事中に起きた停電トラブルで山手