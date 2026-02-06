6日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午後5時現在は前日比23銭円高ドル安の1ドル＝156円88〜90銭。ユーロは39銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円98銭〜185円02銭。米国の雇用関連統計が低調だったことを受けて米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢だった。市場では「8日に衆院選の投開票を控えて様子見ムードだった」（外為ブローカー）との声があった。