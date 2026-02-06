2016年10月に当時10歳未満だった女児の下半身を触るなどしたとして、北海道警帯広署は6日までに、強制わいせつなどの疑いで帯広市、無職大道築容疑者（30）を逮捕した。5日付。公訴時効の7年となる約4カ月前に法改正があり、公訴時効が12年に延長され、捜査を続けていた。逮捕容疑は16年10月6日午後4時ごろ、1人で留守番中だった女児の自宅に侵入し「死なすよ」などと脅して下半身を触るなどのわいせつな行為をした上、下着を