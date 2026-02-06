オリックスは新外国人投手のショーン・ジェリー投手（28＝前ジャイアンツ）が6日に来日したことを発表した。7日にキャンプ地の宮崎で入団会見を行い、そのままチームに合流する。大リーグでは史上最高タイの身長2メートル11だったが、登録は2メートル13となった。22年にメジャーデビューし、24年は救援で自己最多の58試合に登板した。通算成績は93試合で7勝8敗、防御率5・11。ジェリーについて岸田監督は「（米国で）練習し