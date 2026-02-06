現役女子高生シンガー・ソングライターのtuki.さんが4月放送スタートのアニメ『スノウボールアース』の主題歌を担当することが発表され、自身初のTVアニメとのタイアップへの喜びのコメントを公開しました。現在高校2年生のtuki.さん。15歳の時にリリースしたデビュー楽曲『晩餐歌』は多くのチャートを席巻。リリース楽曲のストリーミング総再生回数は10億回超えを記録しています。そんなtuki.さんがアニメ『スノウボールアース』