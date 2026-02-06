物流施設は1月31日、マルチテナント型物流施設「MFLP入間I」を、埼玉県入間市に竣工した。「MFLP入間I」外観同施設は、圏央道入間ICに隣接する好立地で、地上4階建て、延床面積約8.7万?の規模を誇る。各階に大型トレーラーが直接接車できる片面バースを採用し、最大10分割が可能な高い柔軟性を備えている。地域防災と環境への配慮が大きな特徴となっており、入間市との協定に基づき、ランプウェイ下には防災備蓄倉庫を設置した。隣