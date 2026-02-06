【イタリア・ミラノ６日発】ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦２日目（７日＝日本時間８日）の男子ショートプログラム（ＳＰ）に、日本のエースが出陣することが決まった。２０１４年ソチ五輪から始まった団体戦は、前回の２２年北京五輪で初の表彰台となる２位に入った。種目ごとに１位１０点、２位９点、３位８点と順位を与えられた上で合計点を競う。今大会のライバルは男女、アイスダンスの計３種目で世界選手