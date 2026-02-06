Uber Japanは2月1日から、Uber EatsのデリバリーサービスとUberの配車サービスをお得に使えるサブスクリプションプログラムUber Oneのメンバーに向けた特典を大幅に拡充した。Uber Oneのメンバーの特典を大幅に拡充従来の配達手数料無料に加え、新たにレストラン注文時のサービス料も回数制限なく無料となった(適用条件：1,200円以上の対象レストランの注文)。これにより全国のメンバーは、条件を満たせば商品代金のみでデリバリー